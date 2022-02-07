دولي

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يوعز بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية التجسس

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يوعز بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية التجسس
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اليوم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، قراره تشكيل لجنة حكومية لتقصي الحقائق حول قضية برمجية التجسس المعروفة بالاسم "بيغاسوس" واحتمال تعرض إسرائيليين وشخصيات عامة لمساس بحقوقهم. 

وقال وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن اللجنة تكون مخولة صلاحية لجنة تحقيق رسمية، بما يتعلق باستدعاء شهود والتحقيق معهم تحت طائلة التحذير.

هذا وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، بعد ظهر اليوم لأول مرة إلى التقارير الصحفية التي نشرت حول قضية استخدام الشرطة برمجية التجسس، لتعقب شخصيات عامة قائلا انها خطيرة للغاية إذا بالفعل ثبُتت صحتها.

وأكد نفتالي بينت، ضرورة فحص هذه القضية بشكل عميق، مضيفاً أن مثل هذه البرمجيات تعدُ وسيلة هامة في محاربة الإرهاب ومكافحة عناصر إجرامية ولكن لا يجوز استخدامها ضد مواطنين أو شخصيات عامة.

وقال بينت: إن نائبة المستشار القضائي للحكومة المحامية، عاميت مراري، بدأت بفحص القضية، مضيفا ان إقرار الحكومة في وقت لاحق اليوم تعيين شخصية من خارج الجهاز القضائي لمنصب المستشار القضائي سيساهم في توضيح صورة الوضع حول هذه القضية.

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