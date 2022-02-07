شاهد: معلمو المعاهد الأزهرية في فلسطين يضربون عن العمل اليوم

رام الله - دنيا الوطنأضرب معلمو المعاهد الأزهرية المنقولين من وزارة التربية والتعليم إلى المعاهد، اليوم الإثنين، عن العمل ورفضوا دخول الحصص التدريسية احتجاجاً على الخصومات الكبيرة التي طالت رواتبهم.وأكد المضربون أنهم سوف يستمرون في خطواتهم التصعيدية حتى عودة الخصومات التي طالتهم، وإعادة كافة حقوقهم الإدارية والمالية التي فقدوها بسبب نقلهم من وزارة التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية في فلسطين، ومساواتهم بنظرائهم العاملين بالوزارة إداريا وماليا.وناشد المضربون الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور محمد إشتية، ومستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش بسرعة التدخل لإنصافهم وإعادة الخصومات غير المبررة التي جاءت على رواتبهم.وطالب المضربون سائد إرزيقات الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين وكافة أعضاء الأمانة العامة بالتدخل في هذا الأمر باعتبارهم الجهة النقابية المسؤولة عن كافة المعلمين الفلسطينيين في الوطن والشتات.يشار إلى أن خصومات كبيرة طالت رواتب المعلمين العاملين بالمعاهد الأزهرية، الذين جرى نقلهم قبل أشهر من وزارة التربية والتعليم للمعاهد، وتراوحت الخصومات بين 500 و750 شيكل دون توضيح أسباب هذه الخصومات.وقال نقابيون إن العدد الذي طاله الخصم مرشح للزيادة إذا ما طبق نفس الإجراء على باقي كشوفات النقل السابقة من وزارة التربية والتعليم، وأوضحوا أن أسباب الخصومات ترجع لاختلاف طبيعة العلاوات الإدارية والمالية بين المعلمين العاملين بالمعاهد الأزهرية ونظرائهم العاملين في وزارة التربية والتعليم.