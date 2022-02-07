هيثم زعيتر: الرئيس طرح في كلمته أمام "المركزي" عناوين المرحلة المقبلة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس المركزي عن الساحة اللبنانية هيثم زعيتر، إن المشاركة الحاشدة في جلسة المركزي، إنجاز كبير رغم الظروف وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية ومنع الاحتلال عددا من المتواجدين في الخارج من الحضور.وقال زعيتر: إن الرئيس محمود عباس وضع في كلمته بافتتاح دورة المجلس المركزي أمس، العناوين التي تؤكد على أن الحوار هو الأساس وكذلك ترتيب البيت الفلسطيني والحفاظ على القرار الوطني المستقل.وأعرب عن أمله بأن يطرح الجميع ما يريد من عناوين، محذرا من محاولات التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.