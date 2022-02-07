شؤون فلسطينية

الاتحاد العام للمرأة: المجلس المركزي الحالي يشهد أوسع تمثيل للمرأة بتاريخ منظمة التحرير

الاتحاد العام للمرأة: المجلس المركزي الحالي يشهد أوسع تمثيل للمرأة بتاريخ منظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
أكدت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، عضو المجلس المركزي منى الخليلي، إن المجلس يشهد أوسع تمثيل للمرأة في تاريخ منظمة التحرير معتبرة ذلك إنجازا واعترافا بنضال المرأة الفلسطينية على مدار معركة التحرر الوطني.

وقالت الخليلي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الاثنين، إن دورة المجلس الحالية نفّذت قراري الوطني والمركزي بتمثيل المراة بنسبة 30 بالمئة في كافة اطر مؤسسات منظمة التحرير برفع عددهن من 25 الى 41 مشاركةً من مختلف الفصائل.

وأضافت الخليلي أن هناك دورا ملقىً على عاتق المرأة وسيتم طرح القضايا الحقوقية ومشاريع قوانين الأحوال الشخصية وحماية الاسرة من العنف، كذلك تقديم رؤية سياسية واقتصادية.

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