الصحة بغزة تتخذ هذا الإجراء في ظل تضاعف إصابات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقررت خلية الازمة بوزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، اتخاذ عدة اجراءات في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا في القطاع.وقالت الوزارة في الايجاز الصحفي للوزارة ان خلية الأزمة قررت منع زيارة المرضى في المستشفيات للمحافظة على صحة المرضى بسبب الزيادة الكبيرة في الإصابات في المجتمع وتؤكد على وجود مرافق واحد فقط للمريض عند الحاجة مع ضرورة الحصول على بطاقة مرافق.كذلك قامت بتوسيع دائرة الفحص لحالات الاشتباه في المجتمع ووفرت مواد الفحص السريع في 129 مركز صحي حكومي واهلي وأونروا في كافة مناطق قطاع غزة منها 12 مركز صحي حكومي تعمل لفترة مسائية للتخفيف عن المواطنين.