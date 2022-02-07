الاحتلال يستدعي أسيرا مقدسيا محررا بُعيد الإفراج عنه

رام الله - دنيا الوطناستدعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الأسير المقدسي المحرر أحمد صلاح الدين عبد الرحمن شويكي، بعيد الإفراج عنه مباشرة.وأفادت مصادر في القدس، بأن شرطة الاحتلال استدعت المحرر المقدسي أحمد شويكي من حي الثوري في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى وحققت معه في مركزها بـ"المسكوبية".وكان قد أفرج عن الشويكي اليوم من سجن "النقب الصحراوي"، بعدما قضى عشرين عاما في سجون الاحتلال، وكان قد اعتقل عام 2002 وكان بعمر (14 عاما)، حيث أصيب في حينه بعيار ناري في اليد، فيما استشهد رفيق دربه سامر أبو ميالة في اليوم ذاته.ويعتبر شويكي أقدم أسير يعتقله الاحتلال طفلا ويمضي هذه المدّة الطويلة في سجون الاحتلال، وينهي اليوم مدة حكمه وهو بعمر (34 عاما).