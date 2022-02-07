بعد حادثة سقوط الطفل ريان.. الأردن تتخذ هذه الاجراءات على أراضيها

رام الله - دنيا الوطنأعلن عمر سلامة، الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري في الأردن، أن "جميع الآبار المهجورة وغير المجدية في المملكة يتم ردمها وإجراء اللازم بشكل فوري".وأضاف سلامة في تصريح لوكالة (عمون): "جميع الآبار الارتوازية في الأردن مسيجة ومؤمنة بعناصر السلامة العامة كافة، لكون التسييج شرط أساسي لتشغيلها".وأكد أن كل الآبار تخضع للرقابة الدورية بخصوص إجراءات السلامة العامة، مشيرا إلى أن جميع عيون الآبار الارتوازية صغيرة ومغلقة بالأصل.وجاءت تصريحات وزارة المياه والري، بعد وفاة الطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئر لأيام، وأثارت قصته حزن العالم العربي.