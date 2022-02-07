السيسي: مصر تهدف للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه ناقش أزمة سد النهضة مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله خلال مباحثات في القاهرة.وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله: "شهدت المباحثات التطرق إلى تطورات ملف سد النهضة، والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية، تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا إلى قواعد القانون ومقررات مجلس الأمن"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).