دولي

روسيا: أكثر من 171 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

روسيا: أكثر من 171 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 172 ألف إصابة يفيروس (كورونا)، و609 حالات وفاة، فيما تماثل للشفاء 55683 شخصا.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (15442) تليها مدينة بطرسبورغ (13372) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (12230)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتظهر الأرقام تراجعا في عدد الإصابات مقارنة بالحصيلة اليومية السابقة التي تجاوزت 180 ألف إصابة، وكذلك 661 حالة وفاة.

ووفقا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين، ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 12 مليونا و982023 إصابة، تعافى منها 10 ملايين و624954 شخصا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 336023 حالة وفاة حتى الآن.

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