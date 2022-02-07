الرئيس عباس يهنئ العاهل الأردني بذكرى توليه مهامه الدستورية

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحلول الذكرى الثالثة والعشرين لتوليه مهامه الدستورية، ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية.وقال عباس في برقية التهنئة: "يسرنا أن نتقدم لجلالتكم ومن خلالكم لحكومتكم الموقرة ولشعبكم الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين، وبالأصالة عن نفسي، بأحر التهاني القلبية وأجل التبريكات الأخوية".وتمنى الرئيس الفلسطيني دوام النجاح للعاهل الأردني في مواصلة قيادة بلده وشعبه لتحقيق المزيد مما يصبون له من أهداف وتطلعات، مثمنا انشغالكم الدائم بقضايا الأمة، وعلى رأسها قضية شعبنا الفلسطيني الذي كنتم وستظلون الداعم الهام والكبير لها.