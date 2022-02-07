شؤون فلسطينية

فلسطين: 15 وفاة و7931 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 15 وفاة و7931 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 15 وفاة و7931 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و8010 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 5 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالتين في الخليل، و3 حالات في بيت لحم، وحالتين في طولكرم، و3 حالات في نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 282، قلقيلية 96، طوباس 80، سلفيت 88، ضواحي القدس 81، بيت لحم 228، رام الله والبيرة 458، نابلس 435، الخليل 199، جنين 194، أريحا والأغوار 66، قطاع غزة 4074، مدينة القدس 1650".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 629، قلقيلية 204، طوباس 145، سلفيت 288، ضواحي القدس 235، بيت لحم 629، رام الله والبيرة 2329، نابلس 833، الخليل 23، جنين 751، أريحا والأغوار 200، قطاع غزة 400، مدينة القدس 1154".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 106 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 296 مريضا، بينهم 26 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

أخبار ذات صلة

شاهد: معلمو المعاهد الأزهرية في فلسطين يضربون عن العمل اليوم

شاهد: معلمو المعاهد الأزهرية في فلسطين يضربون عن العمل اليوم

هيثم زعيتر: الرئيس طرح في كلمته أمام &#34;المركزي&#34; عناوين المرحلة المقبلة

هيثم زعيتر: الرئيس طرح في كلمته أمام "المركزي" عناوين المرحلة المقبلة

الاتحاد العام للمرأة: المجلس المركزي الحالي يشهد أوسع تمثيل للمرأة بتاريخ منظمة التحرير

الاتحاد العام للمرأة: المجلس المركزي الحالي يشهد أوسع تمثيل للمرأة بتاريخ منظمة التحرير

القدس: إصابة 9 مواطنين بمواجهات مع الاحتلال في كفر عقب

القدس: إصابة 9 مواطنين بمواجهات مع الاحتلال في كفر عقب

&#34;الخارجية&#34;: الاستيطان استعمار عنصري وإرهاب دولة منظم

"الخارجية": الاستيطان استعمار عنصري وإرهاب دولة منظم

الصحة بغزة تتخذ هذا الإجراء في ظل تضاعف إصابات (كورونا)

الصحة بغزة تتخذ هذا الإجراء في ظل تضاعف إصابات (كورونا)

الاحتلال يستدعي أسيرا مقدسيا محررا بُعيد الإفراج عنه

الاحتلال يستدعي أسيرا مقدسيا محررا بُعيد الإفراج عنه

الاحتلال يعتقل طفلا من العيسوية

الاحتلال يعتقل طفلا من العيسوية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: معلمو المعاهد الأزهرية في فلسطين يضربون عن العمل اليوم

شاهد: معلمو المعاهد الأزهرية في فلسطين يضربون عن العمل اليوم

هيثم زعيتر: الرئيس طرح في كلمته أمام &#34;المركزي&#34; عناوين المرحلة المقبلة

هيثم زعيتر: الرئيس طرح في كلمته أمام "المركزي" عناوين المرحلة المقبلة

الاتحاد العام للمرأة: المجلس المركزي الحالي يشهد أوسع تمثيل للمرأة بتاريخ منظمة التحرير

الاتحاد العام للمرأة: المجلس المركزي الحالي يشهد أوسع تمثيل للمرأة بتاريخ منظمة التحرير

&#34;الخارجية&#34;: الاستيطان استعمار عنصري وإرهاب دولة منظم

"الخارجية": الاستيطان استعمار عنصري وإرهاب دولة منظم

الاحتلال يستدعي أسيرا مقدسيا محررا بُعيد الإفراج عنه

الاحتلال يستدعي أسيرا مقدسيا محررا بُعيد الإفراج عنه

الاحتلال يعتقل طفلا من العيسوية

الاحتلال يعتقل طفلا من العيسوية

كيف عقبت وزارة شؤون المرأة على قرر رفع نسبة تمثيل النساء بالمجلس المركزي لـ25%؟

كيف عقبت وزارة شؤون المرأة على قرر رفع نسبة تمثيل النساء بالمجلس المركزي لـ25%؟

الرئيس عباس يهنئ العاهل الأردني بذكرى توليه مهامه الدستورية

الرئيس عباس يهنئ العاهل الأردني بذكرى توليه مهامه الدستورية

منوعات

بطريقتها الخاصة.. شاهد كيف أوقفت نوال الزغبي محمد رمضان عند حده

بطريقتها الخاصة.. شاهد كيف أوقفت نوال الزغبي محمد رمضان عند حده

لهذا السبب.. محكمة الكويت تقاضي مي العيدان بغرامة مالية صادمة

لهذا السبب.. محكمة الكويت تقاضي مي العيدان بغرامة مالية صادمة

كانيي ويست يتهم كيم كارداشيان بخطف أطفاله.. بالتفاصيل

كانيي ويست يتهم كيم كارداشيان بخطف أطفاله.. بالتفاصيل

شاهد: بسمة تحدث ضجة &#34;أنا مش بقرة أقعد أرضع&#34;

شاهد: بسمة تحدث ضجة "أنا مش بقرة أقعد أرضع"

شاهد: لحظات رومانسية بين أحلام وزوجها تثير الجدل على السوشيال ميديا

شاهد: لحظات رومانسية بين أحلام وزوجها تثير الجدل على السوشيال ميديا

ما حقيقة مهاجمة رانيا محمود ياسين لمنى زكي وغادة عادل؟

ما حقيقة مهاجمة رانيا محمود ياسين لمنى زكي وغادة عادل؟

شاهد: أحمد رزق يثير الجدل بردة فعله على الإنتقادات الموجهة لها

شاهد: أحمد رزق يثير الجدل بردة فعله على الإنتقادات الموجهة لها

شاهد كيف ردت أصالة على منتقدي تصرفاتها الجريئة مع زوجها

شاهد كيف ردت أصالة على منتقدي تصرفاتها الجريئة مع زوجها

شاهد: شمس تهاجم حمو بيكا &#34;إنت لا شكل ولا منظر ولاموهبة&#34;

شاهد: شمس تهاجم حمو بيكا "إنت لا شكل ولا منظر ولاموهبة"

قبل عرضه بساعات.. حذف دعاية مسلسل ليلى علوي الجديد.. ما علاقة باسم سمرة؟

قبل عرضه بساعات.. حذف دعاية مسلسل ليلى علوي الجديد.. ما علاقة باسم سمرة؟

عربي

السيسي: مصر تهدف للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

السيسي: مصر تهدف للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية

المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية

رغد صدام حسين تغرد حول الطفل ريان وأطفال العراق

رغد صدام حسين تغرد حول الطفل ريان وأطفال العراق

مصادر جزائرية: إلغاء منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي

مصادر جزائرية: إلغاء منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي