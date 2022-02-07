هيئة الاسرى تطالب كافه الجهات بتحمل مسؤولياتها تجاه انفجار وشيك للسجون

رام الله - دنيا الوطنحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين فى المحافظات الجنوبية وعلى لسان رئيس إدارتها الأستاذ حسن قنيطة من انفجار واسع ستشهدها كافه السجون والمعتقلات الإسرائيلية بسبب الإجراءات القمعيه التى أعلنت عنها سلطات سجون الاحتلال التى يبدو أنها ذاهبه للتضييق على الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين فى محاوله منها الاعتداء على منجزات الاسرى التاريخيه التى عمدت بعذابات وتضحيات الاسرى .واعتبر قنيطه أن السجون الإسرائيلية الان على صفيح ساخن سيؤدى إلى انفجار سيأخذ بطريقه كل مشاعر معادلة الهدؤ المتبادل والعقلانية التى سادت العلاقه لفترات طويله مابين الاسرى وطواقم أدارت سجون الاحتلال خاصه وان شهيه الإحتلال القمعية بانت على حقيقتها عندما أبلغت سلطات سجون المنطقه الجنوبيه بنية الاحتلال مصادره حقوق الاسرى فى التنزه فى باحات اللساحه وتقليصها لمدة ساعه ونصف فى اليوم الأمر الذى اعتبره الاسرى فى سجون نفحه وعسقلان والنقب وبئر السبع والذى يضاهى تعدادهم أكثر من الفى وخمس مائة اسير هى تطاول من قبل إدارة السجون على مكانه وجدار منجزات الاسرى الذى عمد بالجوع والنضال .وأوضح الأستاذ قنيطة أن هناك حاله من الغليان تسود السجون والمعتقلات ستمتد أيضا لباقى قلاع الأسر التى باتت تشعر بالخطر من توجيهات سلطات السجون المتطرفة والتى تأتى منسجمة مع السلوك اليمنى المتطرف لحكومة بينت سيئة الصيت والأداء وعليه المح قنيطه أن خطوات اغلاق كافه الاقسام داخل سجون الجنوب تأتى كرد فعل اولى سيتبعه ردود وأفعال متتاليه ستتوج بحل الأطر الاعتقاليه التنظيمية حيث سيترك المجال لكل اسير للتصرف بمفرده وتقديره باختيار الأسلوب الانجع فى حمايه منجزاته وتحصيل حقوقه وكانت قياده الاسرى قد ارسلت هذا الصباح رسائل تحذيرية لقيادة اداره السجون للتراجع عن مخططاتها التنكيليه والالتزام بجمله التفاهمات التى أبرمت خلال سنوات ماضيه لأن التجارب دوما تؤكد أن الحركه الأسيرة لديها مخزون كفاحى يؤهلها لحمايه ارثها وارث الأجيال السابقه واللاحقه فى الحفاظ على شروط حياه تحفظ كرامه الانسان الاسير.كما توجهه قنيطه بنداء للإعلام الفلسطينى ولجيش الأسرى المحررين أن يكونوا على جاهزية لإسناد الاسرى والمعتقلين بمعركه حماية إرث ومقدرات الحركه الوطنيه الأسيرة .