شؤون فلسطينية

دائرة المقاطعة بالديمقراطية: منظمة العفو الدولية تؤكد عنصرية الاحتلال رغم محاولات التطبيع

دائرة المقاطعة بالديمقراطية: منظمة العفو الدولية تؤكد عنصرية الاحتلال رغم محاولات التطبيع
رام الله - دنيا الوطن
ثمن ناشطون بحملات المقاطعة تقرير منظمة العفو الدولية الذي أكد أن دولة الإحتلال الإسرائيلية تمارس نظام الفصل العنصري الذي يجب تفكيكه ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، عن طريق المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة.

كما ثمن ناشطون بحملات المقاطعة قرار الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة رفضها المشاركة في أي حفل غنائي في الإمارات يتعارض مع مبادئها ويروج للتطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية.

بينما أدان ناشطون بحملات المقاطعة سماح السعودية بمرور الطائرة الإسرائيلية في مجالها الجوي، أثناء زيارة رئيس دولة الإحتلال الإسرائيلي "هرتسوغ" وزوجته إلى الإمارات.

كذلك أدانت حملات المقاطعة إستقبال رئيس دولة الإحتلال الإسرائيلية "هرتسوغ" في دولة الأمارات، تنفيذا لإتفاقية التطبيع بينهما.

فيما أدان ناشطون في حملات المقاطعة إستضافة الفنانة الإسرائيلية " عيدن بن زاكين" في دبي، لتقديم عرض غنائي يهدف إلى الترويج للهولوكوست، ولسياسة التطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية.

ومن جهتهم، أدان ناشطون بحملات المقاطعة زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "بيني غانتس" إلى البحرين برفقة وفد عسكري من دولة الإحتلال الإسرائيلية، الذي وقع إتفاقية أمنية مع البحرين.

وعلى صعيد متصل، ثمن ناشطون بحملات المقاطعة إعلان المهندسة الكويتية والمخترعة العالمية "جنان الشهاب" إنسحابها من مشاركتها في معرض إكسبو دبي رفضا للتطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية.

وفي ذات السياق، ثمن ناشطون بحملات المقاطعة موقف النائب في البرلمان الأردني "إبراهيم أبو السيد" الرافض للمشاركة في معرض إكسبو دبي رفضا للتطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية.

وبدورهم، أدان ناشطون بحملات المقاطعة تصريح وزير الزراعة الأردني "خالد حنيفات" لمطالبته بتعزيز تصدير وإستيراد المنتوجات الزراعية بين الأردن ودولة الإحتلال الإسرائيلية.

وقد نظمت الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين ملتقى دولي للرياضيين المناهضين للتطبيع في بيروت، الذين إنسحبوا من البطولات العالمية رفضا للتطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية.

إضافة إلى ذلك، نفذ ناشطون بحملات المقاطعة ومتضامنون مع القضية الفلسطينية وقفة إحتجاجية أمام وزارة الخارجية الإيرلندية للمطالبة بوقف التطهير العرقي والممارسات الإسرائيلية العنصرية بحق الفلسطينيين.

من جهة أخرى، نظم ناشطون بحملات المقاطعة في فرنسا وقفة إحتجاجية على إعتقال الناشطة الفرنسية "أوليفار زيمور" لمحاكتها، بعد أن دعت إلى مقاطعة شركة الأدوية الإسرائيلية "تيفا".

كما نفذت مؤسسة الأناضول التركية وقفة إحتجاجية أمام سفارة دولة الإحتلال الإسرائيلية رفضا لزيارة رئيس دولة الإحتلال الإسرائيلية إلى تركيا.

ومن ناحية أخرى، طالب ناشطون بحملات المقاطعة الحكومة نيوزيلندية بمقاطعة الندوة الإفتراضية المتعلقة في القطاع الزراعي الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

هيئة الاسرى تطالب كافه الجهات بتحمل مسؤولياتها تجاه انفجار وشيك للسجون

هيئة الاسرى تطالب كافه الجهات بتحمل مسؤولياتها تجاه انفجار وشيك للسجون

الرئيس عباس يهنئ الحاكمة العامة لغرينادا بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ الحاكمة العامة لغرينادا بعيد الاستقلال

الاحتلال يخطر بترحيل ست عائلات من خربة ابزيق بذريعة التدريبات

الاحتلال يخطر بترحيل ست عائلات من خربة ابزيق بذريعة التدريبات

&#34;هيئة الأسرى&#34; تعلن وقف استقبال المراجعين في مقرها بسبب (كورونا)

"هيئة الأسرى" تعلن وقف استقبال المراجعين في مقرها بسبب (كورونا)

منظمات حقوقية تنشر تقريرها حول الخسائر التي لحقت بالمدنيين خلال الحرب الاخيرة

منظمات حقوقية تنشر تقريرها حول الخسائر التي لحقت بالمدنيين خلال الحرب الاخيرة

قرار بإغلاق 24 مقبرة في قطاع غزة.. تعرف عليها

قرار بإغلاق 24 مقبرة في قطاع غزة.. تعرف عليها

بعد تقديم استقالاتهم..الرئيس عباس يمنح الزعنون وعدد من مسؤولي المجلس الوطني وسام نجمة القدس

بعد تقديم استقالاتهم..الرئيس عباس يمنح الزعنون وعدد من مسؤولي المجلس الوطني وسام نجمة القدس

انتخاب روحي فتوح رئيسًا للمجلس الوطني الفلسطيني

انتخاب روحي فتوح رئيسًا للمجلس الوطني الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الاسرى تطالب كافه الجهات بتحمل مسؤولياتها تجاه انفجار وشيك للسجون

هيئة الاسرى تطالب كافه الجهات بتحمل مسؤولياتها تجاه انفجار وشيك للسجون

الرئيس عباس يهنئ الحاكمة العامة لغرينادا بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ الحاكمة العامة لغرينادا بعيد الاستقلال

الاحتلال يخطر بترحيل ست عائلات من خربة ابزيق بذريعة التدريبات

الاحتلال يخطر بترحيل ست عائلات من خربة ابزيق بذريعة التدريبات

&#34;هيئة الأسرى&#34; تعلن وقف استقبال المراجعين في مقرها بسبب (كورونا)

"هيئة الأسرى" تعلن وقف استقبال المراجعين في مقرها بسبب (كورونا)

منظمات حقوقية تنشر تقريرها حول الخسائر التي لحقت بالمدنيين خلال الحرب الاخيرة

منظمات حقوقية تنشر تقريرها حول الخسائر التي لحقت بالمدنيين خلال الحرب الاخيرة

دائرة المقاطعة بالديمقراطية: منظمة العفو الدولية تؤكد عنصرية الاحتلال رغم محاولات التطبيع

دائرة المقاطعة بالديمقراطية: منظمة العفو الدولية تؤكد عنصرية الاحتلال رغم محاولات التطبيع

التميمي تثني على دور الشرطة البيئية في ضبط الجرائم البيئية

التميمي تثني على دور الشرطة البيئية في ضبط الجرائم البيئية

الاحتلال يعتقل شابا من بلدة عناتا شرق القدس

الاحتلال يعتقل شابا من بلدة عناتا شرق القدس

منوعات

بطريقتها الخاصة.. شاهد كيف أوقفت نوال الزغبي محمد رمضان عند حده

بطريقتها الخاصة.. شاهد كيف أوقفت نوال الزغبي محمد رمضان عند حده

لهذا السبب.. محكمة الكويت تقاضي مي العيدان بغرامة مالية صادمة

لهذا السبب.. محكمة الكويت تقاضي مي العيدان بغرامة مالية صادمة

كانيي ويست يتهم كيم كارداشيان بخطف أطفاله.. بالتفاصيل

كانيي ويست يتهم كيم كارداشيان بخطف أطفاله.. بالتفاصيل

شاهد: بسمة تحدث ضجة &#34;أنا مش بقرة أقعد أرضع&#34;

شاهد: بسمة تحدث ضجة "أنا مش بقرة أقعد أرضع"

شاهد: لحظات رومانسية بين أحلام وزوجها تثير الجدل على السوشيال ميديا

شاهد: لحظات رومانسية بين أحلام وزوجها تثير الجدل على السوشيال ميديا

ما حقيقة مهاجمة رانيا محمود ياسين لمنى زكي وغادة عادل؟

ما حقيقة مهاجمة رانيا محمود ياسين لمنى زكي وغادة عادل؟

شاهد: أحمد رزق يثير الجدل بردة فعله على الإنتقادات الموجهة لها

شاهد: أحمد رزق يثير الجدل بردة فعله على الإنتقادات الموجهة لها

شاهد كيف ردت أصالة على منتقدي تصرفاتها الجريئة مع زوجها

شاهد كيف ردت أصالة على منتقدي تصرفاتها الجريئة مع زوجها

شاهد: شمس تهاجم حمو بيكا &#34;إنت لا شكل ولا منظر ولاموهبة&#34;

شاهد: شمس تهاجم حمو بيكا "إنت لا شكل ولا منظر ولاموهبة"

قبل عرضه بساعات.. حذف دعاية مسلسل ليلى علوي الجديد.. ما علاقة باسم سمرة؟

قبل عرضه بساعات.. حذف دعاية مسلسل ليلى علوي الجديد.. ما علاقة باسم سمرة؟

عربي

المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية

المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية

رغد صدام حسين تغرد حول الطفل ريان وأطفال العراق

رغد صدام حسين تغرد حول الطفل ريان وأطفال العراق

مصادر جزائرية: إلغاء منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي

مصادر جزائرية: إلغاء منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي

&#34;استغلوني وابني تحت الأرض&#34;.. والد الطفل ريان يحذر من هؤلاء الأشخاص

"استغلوني وابني تحت الأرض".. والد الطفل ريان يحذر من هؤلاء الأشخاص