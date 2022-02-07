شؤون فلسطينية

قرار بإغلاق 24 مقبرة في قطاع غزة.. تعرف عليها

قرار بإغلاق 24 مقبرة في قطاع غزة.. تعرف عليها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف بغزة، اليوم الإثنين، عن إغلاق 24 مقبرةً في محافظات قطاع غزة بشكل كامل، ومنع الدفن فيها؛ وذلك بناء على قرار متابعة العمل الحكومي رقم (161) بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، مؤكدة أن مَن يُخالف هذه الإجراءات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضحت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" أن اتخاذ هذا القرار جاء في ظل عدم اتساع هذه المقابر للدفن فيها، منوهةً إلى وجود مقابر بديلة سيتم توجيه المواطنين للدفن فيها، وتحديد
آلية لمتابعة عملية الدفن بالتنسيق مع البلديات.

وأشارت الأوقاف أن استمرار الدفن على الحالة القائمة يتنافى مع كرامة الأموات من إزاحة للقبور القديمة، مبينةً أنه سيتم البدء بتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جهات الاختصاص في المحافظات حفاظاً على كرامة الأموات.

الرقم   المقابر المغلقة المحافظة   المقابر البديلة
1الشهداء "الشابورة"رفحتل السلطان الجديدة
2المغازي (المصدر)الوسطىالمصدر الجديدة
3القسامالوسطىالنصيرات الجديدة
4البريج القديمةالوسطىالبريج الجديدة
5أبو سليمالوسطىشهداء دير البلح
6السويدالوسطىشهداء دير البلح
7عباد الرحمن/ الصفطاويالشمالالقرعة الخامسة
8الفالوجا-الزلبانيةالشمالالقرعة الخامسة
9بيت حانونالشمالالقرعة الخامسة
10جباليا البلدالشمالالشهداء غزة
11جباليا النزلةالشمالالشهداء غزة
12مشروع بيت لاهياالشمالالشهداء غزة
13خانيونس القديمةخانيونس  جميع المقابر
14بني سهلاخانيونس  مقبرة بني سهيلا الجديدة
15الدمرداشغزةالشهداء الشرقية
16الشيخ شعبان (1)غزةالشهداء الشرقية
17المنطارغزةالشهداء الشرقية
18التوينسيغزةالشهداء الشرقية
19الشيخ شعبان (2)غزةالشهداء الشرقية
20الشيخ عجلينغزةالشهداء الشرقية
21السيد هاشمغزةالشهداء الشرقية
22الشيخ حسن(بكر)غزةالشهداء الشرقية
23الشيخ رضوانغزةالشهداء الشرقية
24ابن مروان- شهداء العرب  غزةالشهداء الشرقية
 

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