قرار بإغلاق 24 مقبرة في قطاع غزة.. تعرف عليها

الرقم المقابر المغلقة المحافظة المقابر البديلة 1 الشهداء "الشابورة" رفح تل السلطان الجديدة 2 المغازي (المصدر) الوسطى المصدر الجديدة 3 القسام الوسطى النصيرات الجديدة 4 البريج القديمة الوسطى البريج الجديدة 5 أبو سليم الوسطى شهداء دير البلح 6 السويد الوسطى شهداء دير البلح 7 عباد الرحمن/ الصفطاوي الشمال القرعة الخامسة 8 الفالوجا-الزلبانية الشمال القرعة الخامسة 9 بيت حانون الشمال القرعة الخامسة 10 جباليا البلد الشمال الشهداء غزة 11 جباليا النزلة الشمال الشهداء غزة 12 مشروع بيت لاهيا الشمال الشهداء غزة 13 خانيونس القديمة خانيونس جميع المقابر 14 بني سهلا خانيونس مقبرة بني سهيلا الجديدة 15 الدمرداش غزة الشهداء الشرقية 16 الشيخ شعبان (1) غزة الشهداء الشرقية 17 المنطار غزة الشهداء الشرقية 18 التوينسي غزة الشهداء الشرقية 19 الشيخ شعبان (2) غزة الشهداء الشرقية 20 الشيخ عجلين غزة الشهداء الشرقية 21 السيد هاشم غزة الشهداء الشرقية 22 الشيخ حسن(بكر) غزة الشهداء الشرقية 23 الشيخ رضوان غزة الشهداء الشرقية 24 ابن مروان- شهداء العرب غزة الشهداء الشرقية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف بغزة، اليوم الإثنين، عن إغلاق 24 مقبرةً في محافظات قطاع غزة بشكل كامل، ومنع الدفن فيها؛ وذلك بناء على قرار متابعة العمل الحكومي رقم (161) بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، مؤكدة أن مَن يُخالف هذه الإجراءات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.وأوضحت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" أن اتخاذ هذا القرار جاء في ظل عدم اتساع هذه المقابر للدفن فيها، منوهةً إلى وجود مقابر بديلة سيتم توجيه المواطنين للدفن فيها، وتحديدآلية لمتابعة عملية الدفن بالتنسيق مع البلديات.وأشارت الأوقاف أن استمرار الدفن على الحالة القائمة يتنافى مع كرامة الأموات من إزاحة للقبور القديمة، مبينةً أنه سيتم البدء بتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جهات الاختصاص في المحافظات حفاظاً على كرامة الأموات.