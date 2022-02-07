الكشف عن الوضع الصحي لعضو مركزية فتح جمال محيسن

رام الله - دنيا الوطنكشف منير الجاغوب، رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، اليوم الإثنين، عن الوضع الصحي، للدكتور جمال محيسن عضو اللجنة المركزية للحركة.وقال الجاغوب عبر حسابه بموقع (فيسبوك): إن الدكتور جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة " فتح" مازال في المستشفى في العناية المكثفة ولا صحة لكل الاشاعات حول وضعه الصحي ونتمنى له من الله الشفاء.وكانت شائعات متداولة أفادت بوفاة المحيسن، الذي يرقد في العناية المكثفة في أحد المستشفيات، منذ فترة.وكان الرئيس محمود عباس، منح جمال محيسن "النجمة الكبرى" من وسام القدس، وذلك تقديراً لدوره الوطني ومسيرته النضالية المشرفة، وتثميناً لعطائه وعمله القيادي في صفوف الثورة الفلسطينية، وفي مجالات العمل النقابي، وجميع المهام التي كلف بها، وجهوده في الدفاع عن حقوق شعبه ووطنه على طريق الحرية والاستقلال.