التميمي تثني على دور الشرطة البيئية في ضبط الجرائم البيئية



واستعرض د. الجمل مهام ودور الشرطة البيئية في مكافحة الجريمة البيئية ومساندة طواقم سلطة جودة البيئة في محافظات الوطن.



وبدورها أثنت د. التميمي على الدور الحيوي للشرطة البيئية في إنفاذ القانون وتعزيز حماية البيئة وضبط الجرائم البيئية.





رام الله - دنيا الوطنالتقت رئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي مع مدير إدارة شرطة السياحة والآثار والبيئة العميد د. حسن الجمل والوفد المرافق له، في مكتبها اليوم بالبيرة بحضور كادر الدائرة القانونية في سلطة جودة البيئة.