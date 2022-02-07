الاحتلال يعتقل شابا من بلدة عناتا شرق القدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من بلدة عناتا شرق محافظة القدس.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معاذ دعيس من بلدة عناتا شرق القدس المحتلة.في السياق، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، وفتشت عددا من المحال التجارية.وأضافت المصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حي "الصغيّر" بالمنطقة، وداهمت محلا تجاريًا "صرافة" وفتشته، لافتة الى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، دون وقوع إصابات.