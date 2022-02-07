الاحتلال يقوم بأعمال تجريف في مقبرة "القسام" بالقرب من حيفا

رام الله - دنيا الوطنباشرت آليات وجرافات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، أعمال تجريف في جزء من أرض مقبرة القسام في بلد الشيخ المهجرة التي أقيمت على أنقاضها مدينة "نيشر" بالقرب من حيفا.وأفاد شهود عيان أن الجرافات والآليات اقتحمت المقبرة، بحماية قوات الشرطة ، وذلك بغية تسييج الدونمات المصادرة من المقبرة أو تلك التي تدعي شركات الاحتلال أنها عملت على شرائها.وقال الناشط سامر دلاشة "أن جرافات اقتحمت المقبرة فتوجهنا إلى هناك، وطالبناهم بالمغادرة فورا، وفهمنا من المقاول أنه أُرسل، كما قال، من قبل بلدية الاحتلال، وبعد حديث معه وافق المقاول على المغادرة بعد أن أبلغناه أن الحديث يدور عن مقبرة، وقال إن العمل يهدف لتسييج الجزء المصادر من المقبرة".