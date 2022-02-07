البكري: تعيين 15 موظفاً بمقام النبي موسى لسد احتياجاته

رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية أنه تم الموافقة على تعيين 15 موظفا في مقام النبي موسى عليه السلام لتلبية إحتياجاته وسد النقص به .وأوضح البكري أن مقام النبي موسى من أهم مقامات فلسطين بسبب ضخامته وتاريخه القديم وكونه جزءاً من هويتنا وتراثنا وعقيدتنا, وأن إجراءات الاحتلال التي حالت دون تطوير المكان وترميمه .وأشار إلى أن وزارة الأوقاف مصممة على تطويره وتعزيز دور هذا المقام بكافة امكانياتها لإحيائه وجعله مزارا للمواطنين من الداخل والخارج الفلسطيني.وأكد البكري انه تم توظيف أمام وخطيب للمقام بالاضافة إلى مترجم لاستقبال الوفود الزائرة وتقديم شرح تاريخي عن المقام، وعمال نظافة وموظف استقبال وحراس وموظفي صيانة مختصين بصيانة الأماكن الأثرية ومحاسب مالي يشرف على صندوق تبرعات المقام ومسؤول علاقات عامة .كما دعا البكري المواطنين لزيارة المقام من كافة محافظات الوطن وبشكل مستمر لما له من دور كبير في الحفاظ عليه وتوعية أبنائنا للمكانة التاريخية والعظيمة له بالإضافة إلى تعزيز الهوية الفلسطينية والعربية والإسلامية للمقام .