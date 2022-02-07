عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من شرطة الجيش الإسرائيلي.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة خلال بيان صحفي، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، تمركزت في المنطقة الشرقية.فيما وتسمح شرطة الجيش الإسرائيلي يوميًا ما عدا الجمعة والسبت، للمستوطنين بجولتي اقتحام لـ "الأقصى" صباحية، ومسائية ما بعد الظهر.يذكر ان مدينة القدس وبواباتها تشهد إجراءات عسكرية مشددة، تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في "الأقصى"، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.