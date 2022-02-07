الصحة بغزة تعلن إحصائية جديدة لعدد الوفيات والاصابات بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح يوم الاثنين، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في قطاع غزة.وأشارت الوزارة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 8551 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 4074 إصابة جديدة بالفيروس.وأضافت أنه تم تسجيل 400 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 221842 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 28346 حالة، وإجمالي المتعافين 191703 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1793 وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 191 حالة، من بينها 96 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 597737 شخص.