البيت الأبيض: بايدن سيزور إسرائيل بهذا الموعد

رام الله - دنيا الوطنافاد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى اتصالا هاتفيا، أمس الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، لافتا إلى أن بايدن أعرب عن رغبته في زيارة إسرائيل في وقت لاحق من العام الجاري.ووفق وكالة (رويترز) فقد أكد البيت الأبيض في بيان أصدره، أن بايدن لم يذكر نيته لزيارة الضفة الغربية للقاء القيادة الفلسطينية، في اطار زيارته لإسرائيل، لافتا إلى أن الاتصال الهاتفي جاء بهدف التأكيد على العلاقة والشراكة الدافئة التي تجمع أمريكا وإسرائيل.وبحسب البيان، فقد ناقش بايدن مع بينت العديد من الملفات في المنطقة وعلى رأسها الملف الإيراني، بالإضافة الى التزامه باستقرار المنطقة، التساوي بين الفلسطينيين والإسرائيليين على صعيد الامن والحرية والازدهار.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استقبل نفتالي بينت في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، في البيت الأبيض، لمناقشة العديد من الملفات وعلى رأسها الملف الإيراني، بالإضافة الى المستجدات حول ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.