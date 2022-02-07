"التعاون الإسلامي" ترحب بقرار القمة الإفريقية تعليق منح إسرائيل صفة عضو مراقب





وأكدت المنظمة انه ينبغي عدم مكافأة إسرائيل، قوة الاحتلال، على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



رام الله - دنيا الوطنرحبت منظمة التعاون الإسلامي, بالقرار الصادر عن القمة الافريقية" تعليق منح اسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد"، معتبرة ان ذلك ينسجم مع المواقف التاريخية لدول الاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة، والمناهضة لسياسات الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي والفصل العنصري الذي تمارسه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.