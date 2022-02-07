شؤون فلسطينية

هل من منخفضات في هذا الأسبوع؟

هل من منخفضات في هذا الأسبوع؟
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بقليل ويحتمل سقوط امطار محلية متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه ألليلة  يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة ، الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2022/02/08 كتلة هوائية دافئة نسبيا تؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة  لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام ليصبح الجو معتدلاً الى دافئ نسبي نهارا وباردا نسبياً الى بارد ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية،  والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء 2022/02/09 تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة  لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا الى بقية المناطق خلال ساعات الظهيرة والمساء والرياح جنوبية غربية إلى غربية  معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الخميس 2022/02/10 يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية  معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر :

1- تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة. 2- خطر التزحلق على الطرقات. 3- تدني مدى الرؤية الأفقية .

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