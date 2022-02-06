شؤون فلسطينية

"التعاون الإسلامي" ترحب بقرار القمة الإفريقية تعليق منح إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الإفريقي

"التعاون الإسلامي" ترحب بقرار القمة الإفريقية تعليق منح إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الإفريقي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار الصادر عن القمة الإفريقية "تعليق منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد".

واعتبرت المنظمة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن هذا القرار ينسجم مع المواقف التاريخية لدول الاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة والمناهضة لسياسات الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي والفصل العنصري، الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت أنه ينبغي عدم مكافأة إسرائيل، قوة الاحتلال، على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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