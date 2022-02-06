"التعاون الإسلامي" ترحب بقرار القمة الإفريقية تعليق منح إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الإفريقي

رام الله - دنيا الوطنرحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار الصادر عن القمة الإفريقية "تعليق منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد".واعتبرت المنظمة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن هذا القرار ينسجم مع المواقف التاريخية لدول الاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة والمناهضة لسياسات الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي والفصل العنصري، الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.وأكدت أنه ينبغي عدم مكافأة إسرائيل، قوة الاحتلال، على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.