حماس: اجتماع المجلس المركزي فاقد للشرعية والأهلية والتمثيل

رام الله - دنيا الوطنقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، اليوم الأحد، إن إرادة الجماهير وخيارات شعبنا، هي مصدر الشرعيات وأساسها.وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن أي اجتماع أو تجمع لا يستند لذلك- مثلما يحدث اليوم من اجتماع المجلس المركزي- "هو فاقد للشرعية والأهلية والتمثيل، وعاجز تماماً عن تمثل أدنى طموحات شعبنا، بل وتعاكس طموحاته وتحرمه من إمكانية إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتوافقية"، وفق تعبيره.يشار إلى أن أعمال المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ31، بدأت أعماله مساء اليوم الأحد، بمدينة رام الله.وتُعقد الدورة بعنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية".وتشارك في أعمال الدورة، جميع فصائل منظمة التحرير، باستثناء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية.