المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير المغربي لدى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنتسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأحد، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة عن أوراق اعتماد سفير المملكة المغربية الجديد لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان.ورحب المالكي بالسفير مزيان في بلده الثاني فلسطين، معربا عن تقديره للعلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما من خلال لجنة القدس وبيت المال القدس.ونقل المالكي التعازي للمملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، بوفاة الطفل ريان "الذي تابعه كل الفلسطينيين وفجعنا جميعاً بوفاته".وتمنى النجاح للسفير مزيان في مهامه الجديدة، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهامه بما يصب في مصلحة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.بدوره، أعرب السفير مزيان عن شكره للوزير المالكي على حسن الاستقبال، مؤكدا عمق العلاقة بين دولة فلسطين والمملكة المغربية، وأنه سيسعى خلال وجوده للعمل على تعزيز هذه العلاقة الثنائية بين البلدين وتطويرها.