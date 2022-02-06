الشيوخي يتوصل لاتفاق مع نقابة تجار المواد الغذائية بالالتزام بالأسعار القديمة

رام الله - دنيا الوطنتوصل رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، عزمي الشيوخي ظهر اليوم الأحد لاتفاق مع نقابة تجار المواد الغذائية بالالتزام بالأسعار الدارجة القديمة وفق قائمة الأسعار الإرشادية للسلع الأساسية بحضور ممثل وزارة الاقتصاد الوطني، محمد الطروة والعودة الى الأسعار القديمة التي كانت قبل رفع أسعار بعض السلع الأساسية مؤخراً.وقد عقد الاجتماع بدعوة من الشيوخي في المقر الرئيسي لنقابة تجار المواد الغذائية ظهر اليوم الاحد بمدينة الخليل بحضور رئيس نقابة تجار وشركات المواد الغذائية الحاج زياد السعيد واعضاء الهيئة الادارية للنقابة وممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني محمد الطروة وممثل عن المجتمع المحلي والمؤسسات الاهلية القيادي الفتحاوي عيسى ابو ميالة .وبعد مناقشة الشيوخي والحضور موضوع الوضع الاقتصادي والحياتي الصعب الذي يعاني منه المستهلك الفلسطيني في فلسطين وخصوصا في قطاع غزة التي وصلت نسبة الفقر والبطالة فيها الى حوالي 80 % وافق رئيس واعضاء نقابة تجار المواد الغذائية على تثبيت الاسعار القديمة للسلع الغذائية وفق الاسعار الدارجة القديمة .واكد رئيس النقابة الحاج زياد السعيد عن التزام النقابة واعضائها باسعار القائمة الاسترشادية للمواد الغذائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني .ودعا الشيوخي وزارة الاقتصاد الوطني بان تصدر قائمة استرشادي جديدة للاسعار تراعي فيها وزارة الاقتصاد انخفاض سعر السكر عالميا ومحليا .وثمن الشيوخي اهتمام وجهود ومتابعات وتوجيهات محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري لجهات الاختصاص ولجمعيات حماية المستهلك لمضاعفة جهودها من اجل تعزيز صمود شعبنا وحماية حقوق المستهلكين بالاسعار العادلة والعمل الدؤوب في تعزيز وتطوير وتنظيم السوق الداخلي الفلسطيني .