إسرائيل: إلغاء الشارة البنفسجية الخاصة بالمجمعات التجارية





ويذكر أن الشارة الخضراء ستُلغى بدءاً من منتصف هذه الليلة باستثناء المناسبات التي يشارك فيها العديد من الأشخاص كالأعراس والحفلات.



هذا وتظهر آخر بيانات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، قبل ظهر اليوم، أنه يستمر الارتفاع في عدد مرضى (كورونا) الذين توصف حالتهم بالخطيرة، إذ يصل إلى 1263، مما يشكل رقماً قياسياً جديداً.



كما يُستشف من هذه المعطيات أن أكثر من 430 شخصاً فارقوا الحياة خلال الأيام العشرة الأخيرة، لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن مضاعفات الجائحة منذ ظهورها في إسرائيل 9139 حالة.



وتم خلال يوم مضى تسجيل أكثر من 3300 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وانخفض مؤشر تكاثر العدوى إلى 0.86 %.



رام الله - دنيا الوطنأقرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إلغاء الشارة البنفسجية الخاصة بالمجمعات التجارية بدءاً من ليلة الأربعاء - الخميس القادمة.