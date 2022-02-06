ماذا علقت (فتح) على قرار الاتحاد الإفريقي تعليق منح إسرائيل صفة مراقب؟

رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بقرار الاتحاد الافريقي تعليق منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد، واعتبرته انتصاراً للحق الفلسطيني ولقضيتنا العادلة.وأشادت (فتح) في بيان لها، اليوم الأحد، بالجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مع كل الجهات ذات العلاقة على المستويين العربي والدولي، لمنع منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الافريقي.وأكدت أن القرار يأتي اتساقاً مع المواقف التاريخية للاتحاد الافريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري.وجددت حركة فتح شكرها لكل الاشقاء والأصدقاء الذين وقفوا إلى جانب هذا القرار الذي لو لم يتم تعليقه، لكان بمثابة مكافأة لإسرائيل على جرائمها المتواصلة بحق شعبنا.وكانت قمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الافريقي قررت، اليوم، خلال اجتماعها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا "تعليق منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد، وتشكيل لجنة مكونة من سبعة رؤساء دول لدراسة الموضوع في وقت لاحق".