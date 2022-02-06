على خلفية علاقاتها مع (حزب الله).. غانتس بأمر حجز ومصادرة بحق ثلاث شركات لبنانية





وأضاف بأن هذه الشركات أقامت علاقات تجارية مع (حزب الله) وتزويده بالمعدات المستخدمة في مشروع الصواريخ الدقيقة.





رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الأحد، بأن الأخير أمر بحجز ومصادرة بحق شركات لبنانية، على خلفية علاقتها مع (حزب الله).وقال مكتب غانتس: "كجزء من جهود مشتركة بين شعبة الاستخبارات والمقر الوطني للحرب الاقتصادية على الإرهاب في وزارة الدفاع، وقع وزير الدفاع بيني غانتس على أمر حجز ومصادرة بحق 3 شركات لبنانية (الطفيلي والمبيض وبركات)".