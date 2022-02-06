الشيخ: مشاركة فصائل المنظمة بالمركزي يدل على المناعة الوطنية التي "راهن البعض على ضربها"





وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا يدل على المناعة الوطنية العالية التي راهن البعض على ضربها وصولاً لضرب منظمة التحرير الفلسطينية.





وشدد الشيخ على أن "وحدتنا أساس قوتنا في وجه الاحتلال".





ومن المقرر أن تعقد اليوم دورة المجلس المركزي الفلسطيني 31، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله.

وتعقد الدورة بعنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية".

وتشارك في أعمال الدورة، جميع فصائل منظمة التحرير، باستثناء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية. وتشارك في أعمال الدورة، جميع فصائل منظمة التحرير، باستثناء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية.

رام الله - دنيا الوطنثمن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، عالياً قرار فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بحضور جلسات المجلس المركزي.