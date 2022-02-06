(الميادين): حماس نقلت لـ "الديمقراطية" رسالة شديدة اللهجة بسبب مشاركتها بجلسة المركزي
نقلت قناة (الميادين) عن مصادر لم تسمها، قولها، بأن حركة حماس نقلت للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رسالة شديدة اللهجة على خلفية مشاركتها في جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
وأضافت المصادر وفق القناة، فإن "تعامل حماس مع الجبهة الديمقراطية بعد مشاركتها في المجلس المركزي لن يكون كما قبلها"، وفق تعبيرها.
وتابعت: بأن حماس أبلغت "الديمقراطية" بأن "مشاركتها تفويت متعمد لفرصة الضغط على فتح للذهاب نحو المصالحة".
ومن المقرر أن تعقد اليوم دورة المجلس المركزي الفلسطيني 31، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله.
وتعقد الدورة بعنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية".
وتشارك في أعمال الدورة، جميع فصائل منظمة التحرير، باستثناء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية.
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