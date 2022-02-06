(الميادين): حماس نقلت لـ "الديمقراطية" رسالة شديدة اللهجة بسبب مشاركتها بجلسة المركزي

ومن المقرر أن تعقد اليوم دورة المجلس المركزي الفلسطيني 31، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله.





وتعقد الدورة بعنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية".

وتشارك في أعمال الدورة، جميع فصائل منظمة التحرير، باستثناء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية.