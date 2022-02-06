تعليق الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات





وتدور هذه الخلافات حول مطالب الدوائر الأمنية في إسرائيل، بالسماح لها بزيادة عدد العاملين المحليين والإسرائيليين الذين يتعاملون في مطار دبي مع هذه الرحلات الأمر الذي ترفضه السلطات الإماراتية.



وتقول شركات الطيران، إن الاقتراح بتحويل الرحلات الجوية إلى أبو ظبي سيكلفها خسائر مادية، إذ أن غالبية الإسرائيليين معنيون بالوصول الى دبي نفسها.



وقد رجحت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن تتم تسوية هذه الخلافات خلال الأيام القادمة واصفة إياها بتقنية.



رام الله - دنيا الوطنوصلت المفاوضات الهادفة إلى حلحلة الخلافات مع السلطات في دبي بخصوص التدابير لتأمين الرحلات الجوية التي تقل الإسرائيليين إلى هذه الإمارة ومنها، إلى طريق مسدود.