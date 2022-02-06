الغرفة التجارية بالخليل: الاتفاق مع أصحاب مصانع الألبان بعدم رفع الأسعار حتى شهر رمضان





ويتم أثناء هذه الفترة مراجعة ودراسة جميع الأسعار للمنتجات مع جهات الاختصاص.





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

















رام الله - دنيا الوطنأصدرت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، اليوم الأحد، بياناً أعلنت من خلاله، أنه تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الألبان بتحمل تكاليف ارتفاع تكلفة الإنتاج في الفترة الحالية حتى نهاية شهر رمضان وعدم رفع أسعار المنتجات والحفاظ على رفع سعر الحليب الخام للمزارعين من بداية شهر شباط حسب الاتفاق السابق مع المزارعين.