الاحتلال يجرف أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنجرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، مساحات شاسعة من اراضي قرية كيسان شرق بيت لحم.وأفاد الناشط أحمد غزال، بأن جرافات الاحتلال جرفت اراضي في منطقة "بير المزراب" جنوب القرية تقدر مساحتها بأكثر من 30 دونما تعود لعائلة ابو جلغيف، بهدف توسيع حدود المستوطنة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشار إلى أن القرية تتعرض منذ مدة الى هجمة استيطانية سواء من المستوطنين او قوات الاحتلال، تمثل بتجريف أراض أو الاعتداءات المتكررة على رعاة الاغنام منعهم دخول المراعي، وتهديد الطلبة بعدم الذهاب الى مدرستهم.