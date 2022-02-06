النضال الشعبي ترحب بقرار الاتحاد الأفريقي برفض منح صفة عضو مراقب "لإسرائيل"



وثمن نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش الجهود العربية والافريقية التي انتصرت للحق الفلسطيني وخصوصا مصر وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي التي ادراجت مناقشة منح "اسرائيل" هذه الصفة في جدول اعمال القمة الحالية.



وتابع أبو غوش محاولة الاحتلال إظهار نفسه شريكاً موثوقاً لبلدان أفريقيا هي محاولة مُخادعة لتزييف حقيقته، ومسعى للالتفاف على المواقف المبدئية الراسخة التي تلتزم بها الأمم الأفريقية نحو حقوق الشعب الفلسطيني وحريات الشعوب وحقوقها غير القابلة للتصرف.



وأوضح أبو غوش بأن هذا القرار بمثابة خطوة تصحيحية، وتأتي استكمالا للمواقف التاريخية للاتحاد الافريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للفصل العنصري، وأن دولة الاحتلال التي ترتكب الجرائم اليومية ضد الشعب الفلسطيني لا مكان لتقديم المكافأة لها، بل يجب معاقبتها على جرائمها.



رام الله - دنيا الوطنرحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، بقرار قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في باديس أبابا والذي رفض منح صفة عضو مراقب لدولة الاحتلال، مشيرة أن المكان الطبيعي لدولة الاحتلال هو المحكمة الجنائية الدولية.