أول تعليق من حماس على قرار الاتحاد الإفريقي تعليق منح إسرائيل صفة مراقب

رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة حماس بقرار قمة الاتحاد الإفريقي تعليق منح إسرائيل، صفة مراقب داخل المنظمة.ودعت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اللجنة المكلّفة ببحث هذا الموضوع، إلى الانتصار لقيم الاتحاد الإفريقي ومبادئه القائمة على رفض الاحتلال والتمييز العنصري، وتأييد حق الشعب الفلسطيني في انتزاعه لحقوقه وتقرير مصيره.وتثمّن حركة حماس مواقف وأدوار كل الدول الإفريقية التي تحرّكت ضد تمرير قرار منح الاحتلال صفة "مراقب"، وهو ما يؤكد انسجامها مع مبادئ هذه المنظمة العريقة، واستمرارها في دعم حقوق شعبنا المشروعة.