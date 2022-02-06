غنيم: توفير المعلومات واستغلال الإمكانيات أساس لتطوير مصادر المياه واستغلالها

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم في مكتبه اليوم د. غازي ابو رمان مدير العمليات في مؤسسة الشراكة العالمية للمياه في الشرق الأوسط لبحث تعزيز التعاون في المشاريع المتعلقة باستغلال مصادر المياه البديلة.وقد تم خلال اللقاء مناقشة المشاريع التي تعكف المؤسسة على تنفيذها في فلسطين، حيث يركز المشروع على المياه المعالجة والاستفادة منها مستقبلا ًكمصدر بديل للأغراض الزراعية من خلال إختيار بعض الأراضي الزراعية لإعادة استخدام المياه المعالجة فيها لا سيما ان هذه المياه هي المصدر الوحيد الذي يتزايد ولا يقل، ويسعى العالم لاستغلاله. وبالتالي هناك حاجة لتطوير الأساليب المتبعة في معالجة المياه لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وسيتم العمل ضمن مشروع محطة العروب لمعرفة مدى إمكانية الاستفادة من هذه المياه وإمكانيات التوسع المستقبلي فيها. كما سيتم التركيز على استخدام الطاقة الشمسية لتخفيض التكاليف وتحقيق المواءمة بين استراتيجيات المياه والطاقة.من جانبه أكد المهندس غنيم على أن توفير المعلومات واستخدامها السليم يساهم في تحديد أماكن الدراسة وتوفير الإمكانيات اللازمة، وتقاطع العمل بين الشركاء في هذا القطاع يساهم في فتح آفاق جديدة وتطوير مصادر جديدة في قطاع المياه، لا سيما في ظل التغيرات المناخية والتطور التكنولوجي الذي نشهده.وتم في ختام اللقاء الاتفاق على ان يتم عقد لقاءات تشاركية بين الأطراف ذات العلاقة للتأكيد على بناء نظام معلومات وطني مائي مع المؤسسات الشريكة.