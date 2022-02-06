دولي

بينت: إسرائيل تحتفظ بحق التحرك ضد المشروع النووي الإيراني

بينت: إسرائيل تحتفظ بحق التحرك ضد المشروع النووي الإيراني
نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، أن إسرائيل تحتفظ بحقها في التحرك ضد المشروع النووي الإيراني في أي حال من الأحوال، إن كان تم التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران أم لا.

وأضاف بينت في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية قبل ظهر اليوم، أن إسرائيل تتابع عن كثب المفاوضات النووية في فيينا بين الدول الكبرى وطهران، مجدداً معارضة إسرائيل للاتفاق المتبلور بين الأطراف باعتباره يضر بالتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، وفق تعبيره.

وأوضح أن هذا الاتفاق لن يؤجِل إلا بصورة مؤقتة عملية تخصيب اليورانيوم محذراً من "أننا جميعاً في المنطقة سندفع ثمنا باهظاً بسبب ذلك".

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