نابلس: الأشغال الشاقة 10 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجاه بالمخدرات



وقد صدر هذا الحكم استناداً للمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ ماهر الفارس أمام محكمة استئناف نابلس.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة استئناف نابلس برئاسة القاضي أمجد لباده وعضوية القاضي وسام بدارو والقاضي عصام الفران حكماً يقضي بقبول استئناف النيابة العامة موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ضده والحكم بإدانة المتهم (ر،ذ) بالتهمة المسندة إليه وهي الاتجار بالمخدرات سنداً لأحكام 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 وإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة مدة 10 سنة وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني.