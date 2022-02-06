البرغوثي يرحب بقرار القمة الإفريقية تعليق عضوية إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي
رحب مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بقرار قمة الاتحاد الإفريقي رفض منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد و تعليقة لطلبها تمهيدا لإلغائه نهائيا واعتبر ذلك انتصارا لحركة المقاطعة.
وعبر د. البرغوثي عن الشكر و التقدير لدولتي الجزائر و جنوب إفريقيا التي قادت التصدي لمحاولات تكريس عضوية إسرائيل كمراقب، و للدول الإفريقية كافة التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني وضد منح العضوية لمنظومة الأبرتهايد و التمييز العنصري الإسرائيلي.
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