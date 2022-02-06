البرغوثي يرحب بقرار القمة الإفريقية تعليق عضوية إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي

رام الله - دنيا الوطنرحب مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بقرار قمة الاتحاد الإفريقي رفض منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد و تعليقة لطلبها تمهيدا لإلغائه نهائيا واعتبر ذلك انتصارا لحركة المقاطعة.وعبر د. البرغوثي عن الشكر و التقدير لدولتي الجزائر و جنوب إفريقيا التي قادت التصدي لمحاولات تكريس عضوية إسرائيل كمراقب، و للدول الإفريقية كافة التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني وضد منح العضوية لمنظومة الأبرتهايد و التمييز العنصري الإسرائيلي.