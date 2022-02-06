جودة البيئة تضبط شاحنة فلسطينية تجمع مخلفات نفايات سيارات واطارات تالفة بنابلس

وبدورها شكرت سلطة جودة البيئة شرطة البيئة وبلدية نابلس، على تعاونهم المستمر في متابعة هذه الظاهرة وملاحقة الفاعلين، داعية المواطنين للتبليغ عن أي عملية حرق من خلال التواصل مع طواقم سلطة جودة البيئة في المحافظات والشرطة البيئية.



وأكدت بأن المادة ٦٢ من القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٩ بشأن البيئةة تعاقب بالسجن حتى ثلاث سنوات كل من يقوم بالتخلص بالمواد والنفايات الخطرة خلافا لأحكام المادة ١٢ من القانون وخلافا لأحكام نظام إدارة النفايات الخطرة رقم ٦ لسنة 2021.











رام الله - دنيا الوطنضبطت سلطة جودة البيئة بالتعاون مع الشرطة البيئية وبلدية نابلس، شاحنة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية تقوم بجمع مخلفات عدد من الإطارات التالفة وأكوام نفايات السيارات (مشاطب) التي تم تجميعها وحرقها بصورة مخالفة للقانون في منطقة جبل روجيب جنوب شرق نابلس.وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي صدر عنها اليوم أنه في إطار متابعة طواقمها لظاهرة حرق عدد من الإطارات وأكوام نفايات سيارات (مشاطب) من قبل مجهولين في المنطقة والتسبب بدخان أسود كثيف.وبينت سلطة جودة البيئة بأن طواقمها والشرطة والبلدية عملوا على إطفاء بؤر حريق أكوام النفايات التي تقدر كميتها 10 طن، وتم جمعها والتخلص منها حسب الأصول، وتم تحويل سائق الشاحنة وآخرين مشتبه بهم الى جهاز الشرطة والنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.