بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء اليوم الأحد، آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الاثنين.واكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للحافلات الاولى والثانية والثالثة من كشف المسافرين رقم (2022/7)، بالاضافة الى الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/6).وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 6 صباح يوم غدٍ الاثنين في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.وشددت الهيئة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.