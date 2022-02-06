الشعبيّة ترحّب بقرار الاتحاد الأفريقي برفض منح صفة عضو مراقب للاحتلال الاسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنرحّبت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، بقرار قمة الاتحاد الأفريقي باديس أبابا الذي رفض منح صفة عضو مراقب للاحتلال الاسرائيلي، مؤكدة أنّ هذا القرار جاء نتاج الجهود العالية والمقدّرة من الجبهة وعموم الشعب الفلسطيني التي بُذلت من الأشقاء والأخوة في الدول الافريقية المساندة لحقوق شعبنا الفلسطيني.ودعت الشعبيّة إلى تمتين العلاقات العربيّة والإسلامية المدعومة من أحرار العالم والاستمرار في تعقّب ومطاردة مساعي الاحتلال لاختراق أمتنا، مُؤكدةً أنّ المعركة في الاتحاد الأفريقي لا زالت في أوجها وتحتاج إلى جهودٍ مضاعفة وصولاً لطرد الكيان من الاتحاد نهائيًا.وأكدت الجبهة بأن هذا القرار الفوز يوفّر لشعبنا مزيداً من الدعم في نضاله العادل ضد الاحتلال، مستندين في ذلك الى المواقف الواضحة والجريئة التي تتخذها الدول المساندة لحقوق شعبنا في مواجهة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي العنصري.