مركز حقوقي: ندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف جرائم الاحتلال بالأراضي الفلسطينية المحتلة





ودان المركز في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، استمرار استخدام القوة ضد متظاهرين سلميين، بما في ذلك إطلاق النار وإصابة مدنيين، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.





ووفقاً لتحقيقات المركز، انطلقت مسيرة سلمية، بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 4 فبراير 2022، باتجاه منطقة الهوتة، إلى الشرق من جبل صبيح، جنوب بلدة بيتا، التي أقيمت فيها البؤرة الاستيطانية (افتار)، العام الماضي. وفور وصول المواطنين للمكان، أطلق جنود الاحتلال تجاههم قنابل الغاز.





وقال: "إثر ذلك اندلعت مواجهات شديدة، ألقى خلالها بعض المشاركين بالمسيرة الحجارة تجاه جنود الاحتلال، فردوا بإطلاق الأعيرة النارية والمعدنية، وقنابل الصوت والغاز".





وأضاف المركز: "استمرت المواجهات نحو ثلاث ساعات، أصيب خلالها خمسة مواطنين، بينهم طفلان، بالأعيرة النارية الحية في أقدامهم. وكان من بين المصابين صحفيان، وهما: مراسلة قناة الكوفية، رجاء معروف فريد لحلوح، 49 عاماً، وكانت على البث المباشر، وأصيبت بعيار معدني في الوجه؛ ومراسل قناة جي ميديا القدس، ليث باسم يوسف جعار، 26عاماً، وأصيب بقنبلة غاز في الرقبة، وعيار معدني بالكتف الأيسر، نقلا إثرها إلى مستشفى ميداني في بلدة بيتا، ومن ثم إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس. ووفقا لما أفادت به الصحفية معروف للمركز، فقد كانت تغطي الأحداث، وكانت تستعد للبث على الهواء مباشرة، لنقل صورة ما يجري".





وتابع المركز بقوله: "فجأة، توقف جيب عسكري على مسافة نحو 60 متراً، وترجل منه عدد من الجنود وأطلقوا قنابل الغاز والأعيرة المعدنية تجاه الصحفيين من الخلف، رغم وجود مسافة بينهم وبين المتظاهرين. أصيبت معروف بعيار معدني في الظهر، غير أن الدرع الواقي حماها".





واستطرد: "ابتعدت معروف نحو 20 متراً، وهي تقوم بالبث الحي مباشرة، فيما استمر إطلاق النار نحوهم، فأصيب زميلها الصحفي ليث جعار، مراسل قناة جي ميديا، بقنبلة غاز في الرقبة، وأصيبت هي مرة أخرى بعيار معدني في وجهها".





وأشار إلى أنه جرى نقل الصحفيين بسيارات الإسعاف لمستشفى رفيديا بنابلس لتلقي العلاج، لافتا إلى أنه أصيب خلال العام (40) صحفياً في الأرض الفلسطينية المحتلة، جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال، غالبيتهم أصيبوا خلال تغطية أحداث الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون على جرائم قوات الاحتلال في الضفة الغربية، بما لفيها القدس المحتلة.





يشار إلى أن قوات الاحتلال قتلت 9 فلسطينيين، وأصابت العشرات بجراح، بينهم صحافيين، منذ انطلاق المسيرة السلمية الأسبوعية ضد إقامة البؤرة الاستيطانية "أفتار"، على أراضي المواطنين في بلدة بيتا، قبل نحو عشرة أشهر.





وجدد المركز دعوته للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، وضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.



رام الله - دنيا الوطنأفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بإصابة خمسة مواطنين بينهم صحفيان جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال خلال التظاهرة السلمية الأسبوعية التي ينظمها الفلسطينيون احتجاجاً على إقامة البؤرة الاستيطانية (أفتار)، في بلدة بيتا، جنوب شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.