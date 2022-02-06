شؤون فلسطينية

مركز حقوقي: ندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف جرائم الاحتلال بالأراضي الفلسطينية المحتلة

مركز حقوقي: ندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف جرائم الاحتلال بالأراضي الفلسطينية المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المركز الفلسطيني لحقوق  الإنسان، بإصابة خمسة مواطنين بينهم صحفيان جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال خلال التظاهرة السلمية الأسبوعية التي ينظمها الفلسطينيون احتجاجاً على إقامة البؤرة الاستيطانية (أفتار)، في بلدة بيتا، جنوب شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.   

ودان المركز في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، استمرار استخدام القوة ضد متظاهرين سلميين، بما في ذلك إطلاق النار وإصابة مدنيين، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

ووفقاً لتحقيقات المركز، انطلقت مسيرة سلمية، بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 4 فبراير 2022، باتجاه منطقة الهوتة، إلى الشرق من جبل صبيح، جنوب بلدة بيتا، التي أقيمت فيها البؤرة الاستيطانية (افتار)، العام الماضي.  وفور وصول المواطنين للمكان، أطلق جنود الاحتلال تجاههم قنابل الغاز. 

وقال: "إثر ذلك اندلعت مواجهات شديدة، ألقى خلالها بعض المشاركين بالمسيرة الحجارة تجاه جنود الاحتلال، فردوا بإطلاق الأعيرة النارية والمعدنية، وقنابل الصوت والغاز".  

وأضاف المركز: "استمرت المواجهات نحو ثلاث ساعات، أصيب خلالها خمسة مواطنين، بينهم طفلان، بالأعيرة النارية الحية في أقدامهم.  وكان من بين المصابين صحفيان، وهما: مراسلة قناة الكوفية، رجاء معروف فريد لحلوح، 49 عاماً، وكانت على البث المباشر، وأصيبت بعيار معدني في الوجه؛ ومراسل قناة جي ميديا القدس، ليث باسم يوسف جعار، 26عاماً، وأصيب بقنبلة غاز في الرقبة، وعيار معدني بالكتف الأيسر، نقلا إثرها إلى مستشفى ميداني في بلدة بيتا، ومن ثم إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس.  ووفقا لما أفادت به الصحفية معروف للمركز، فقد كانت تغطي الأحداث، وكانت تستعد للبث على الهواء مباشرة، لنقل صورة ما يجري".  

وتابع المركز بقوله: "فجأة، توقف جيب عسكري على مسافة نحو 60 متراً، وترجل منه عدد من الجنود وأطلقوا قنابل الغاز والأعيرة المعدنية تجاه الصحفيين من الخلف، رغم وجود مسافة بينهم وبين المتظاهرين.  أصيبت معروف بعيار معدني في الظهر، غير أن الدرع الواقي حماها".  

واستطرد: "ابتعدت معروف نحو 20 متراً، وهي تقوم بالبث الحي مباشرة، فيما استمر إطلاق النار نحوهم، فأصيب زميلها الصحفي ليث جعار، مراسل قناة جي ميديا، بقنبلة غاز في الرقبة، وأصيبت هي مرة أخرى بعيار معدني في وجهها".  

وأشار إلى أنه جرى نقل الصحفيين بسيارات الإسعاف لمستشفى رفيديا بنابلس لتلقي العلاج، لافتا إلى أنه أصيب خلال العام (40) صحفياً في الأرض الفلسطينية المحتلة، جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال، غالبيتهم أصيبوا خلال تغطية أحداث الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون على جرائم قوات الاحتلال في الضفة الغربية، بما لفيها القدس المحتلة. 

يشار إلى أن قوات الاحتلال قتلت 9 فلسطينيين، وأصابت العشرات بجراح، بينهم صحافيين، منذ انطلاق المسيرة السلمية الأسبوعية ضد إقامة البؤرة الاستيطانية "أفتار"، على أراضي المواطنين في بلدة بيتا، قبل نحو عشرة أشهر. 

وجدد المركز دعوته للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، وضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

أخبار ذات صلة

الشعبيّة ترحّب بقرار الاتحاد الأفريقي برفض منح صفة عضو مراقب للاحتلال الاسرائيلي

الشعبيّة ترحّب بقرار الاتحاد الأفريقي برفض منح صفة عضو مراقب للاحتلال الاسرائيلي

البريد الفلسطيني يعلن موعد ونسبة وآلية صرف رواتب الأسرى وذوي الشهداء والجرحى

البريد الفلسطيني يعلن موعد ونسبة وآلية صرف رواتب الأسرى وذوي الشهداء والجرحى

بحر يشيد بموقف قادة الدول الإفريقية الرافض منح الاحتلال صفة مراقب

بحر يشيد بموقف قادة الدول الإفريقية الرافض منح الاحتلال صفة مراقب

لجنة الانتخابات: 787 ألف ناخب مؤهل للاقتراع بالمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

لجنة الانتخابات: 787 ألف ناخب مؤهل للاقتراع بالمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

الغرفة التجارية بالخليل:تم الاتفاق مع مصانع الألبان على عدم رفع الأسعار حتى نهاية رمضان

الغرفة التجارية بالخليل:تم الاتفاق مع مصانع الألبان على عدم رفع الأسعار حتى نهاية رمضان

الاحتلال يستولي على جرافة جنوب نابلس

الاحتلال يستولي على جرافة جنوب نابلس

&#34;الديمقراطية&#34;: القيادة أمام استحقاق وطني في مواجهة الاحتلال والدفاع عن الحقوق الوطنية

"الديمقراطية": القيادة أمام استحقاق وطني في مواجهة الاحتلال والدفاع عن الحقوق الوطنية

أبو بكر يدعو للتوحد خلف الخطوات التي تنفذها الحركة الأسيرة داخل السجون

أبو بكر يدعو للتوحد خلف الخطوات التي تنفذها الحركة الأسيرة داخل السجون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحر يشيد بموقف قادة الدول الإفريقية الرافض منح الاحتلال صفة مراقب

بحر يشيد بموقف قادة الدول الإفريقية الرافض منح الاحتلال صفة مراقب

مركز حقوقي: ندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف جرائم الاحتلال بالأراضي الفلسطينية المحتلة

مركز حقوقي: ندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف جرائم الاحتلال بالأراضي الفلسطينية المحتلة

الاحتلال يستولي على جرافة جنوب نابلس

الاحتلال يستولي على جرافة جنوب نابلس

&#34;الديمقراطية&#34;: القيادة أمام استحقاق وطني في مواجهة الاحتلال والدفاع عن الحقوق الوطنية

"الديمقراطية": القيادة أمام استحقاق وطني في مواجهة الاحتلال والدفاع عن الحقوق الوطنية

أبو بكر يدعو للتوحد خلف الخطوات التي تنفذها الحركة الأسيرة داخل السجون

أبو بكر يدعو للتوحد خلف الخطوات التي تنفذها الحركة الأسيرة داخل السجون

الاحتلال يعيد إغلاق طريق جنين- نابلس

الاحتلال يعيد إغلاق طريق جنين- نابلس

الخطيب: مخرجات المجلس المركزي ستكون بمستوى تطلعات أبناء شعبنا

الخطيب: مخرجات المجلس المركزي ستكون بمستوى تطلعات أبناء شعبنا

الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت سكنية وحظائر أغنام في الأغوار

الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت سكنية وحظائر أغنام في الأغوار

منوعات

عمر كمال يصدم جمهوره بإقامة 10 حفلات له بأمريكا

عمر كمال يصدم جمهوره بإقامة 10 حفلات له بأمريكا

شاهد: الجمهور يهاجم مريم حسين بسبب ردة فعلها على الطفل ريان

شاهد: الجمهور يهاجم مريم حسين بسبب ردة فعلها على الطفل ريان

شاهد: ياسمين صبري تثير الجدل بالرقم 5 حول وفاة الطفل ريان

شاهد: ياسمين صبري تثير الجدل بالرقم 5 حول وفاة الطفل ريان

تعرف على حجم ثروة الفنانة أحلام الخيالية

تعرف على حجم ثروة الفنانة أحلام الخيالية

شاهد: إياد نصار يهاجم ويطلق دعوة لمواجهة &#34;الصيد في الماء العكر&#34;

شاهد: إياد نصار يهاجم ويطلق دعوة لمواجهة "الصيد في الماء العكر"

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تتسبب بصدمة لجمهورها بعد آخر ظهور لها

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تتسبب بصدمة لجمهورها بعد آخر ظهور لها

&#34;حاولت أصوت بس محدش لحق&#34;.. الفنانة بسمة تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش

"حاولت أصوت بس محدش لحق".. الفنانة بسمة تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش

بلفتة إنسانية جديدة.. شاهد كيف حقق تامر حسني أمنية هذا الطفل

بلفتة إنسانية جديدة.. شاهد كيف حقق تامر حسني أمنية هذا الطفل

ما حقيقة إجراء آيتن عامر عمليات تجميل؟

ما حقيقة إجراء آيتن عامر عمليات تجميل؟

فيفي عبده تحدث ضجة &#34;أنا أول وحدة لبست البنطلون في مصر&#34;

فيفي عبده تحدث ضجة "أنا أول وحدة لبست البنطلون في مصر"

عربي

الرئيس التونسي يحل المجلس الأعلى للقضاء

الرئيس التونسي يحل المجلس الأعلى للقضاء

الأردن: تسجيل 12 وفاة و12751 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: تسجيل 12 وفاة و12751 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فرق الإنقاذ تصل إلى الطفل ريان داخل البئر التي سقط فيها

فرق الإنقاذ تصل إلى الطفل ريان داخل البئر التي سقط فيها

رسمياً.. النائب العام المصري يتهم رجل أعمال بـ &#34;هتك عرض فتيات&#34;

رسمياً.. النائب العام المصري يتهم رجل أعمال بـ "هتك عرض فتيات"