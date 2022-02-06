مصادر جزائرية: إلغاء منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي

رام الله - دنيا الوطنأشارت مصادر من الوفد الجزائري بالقمة الأفريقية، إلى أن الاتحاد الأفريقي يقرر إلغاء منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد، حسب ما نقل إعلام جزائري محلي.وفق موقع (روسيا اليوم) فقد جدد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، رفض بلاده قرار منح إسرائيل كعضو مراقب بالاتحاد الإفريقي "دون مشاورات مع الدول الأعضاء ما أدى إلى انقسام في الاتحاد الأفريقي".وفي وقت سابق طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاتحاد الأفريقي، خلال قمته السنوية إلى سحب صفة المراقب التي منحها رئيس مفوضية المنظمة للاحتلال الإسرائيلي في تموز/ يوليو.