"استغلوني وابني تحت الأرض".. والد الطفل ريان يحذر من هؤلاء الأشخاص

رام الله - دنيا الوطنحذر خالد أورام والد الطفل المغربي ريان، الذي لقي حتفه داخل بئر عميقة قضي فيها 5 أيام، من المحتالين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين استغلوا الحادث وقاموا بفتح صفحات باسمه.ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد تداول نشطاء مقطع فيديو للأب خالد أورام، قال فيه: "فتحوا صفحات باسمي في فيسبوك ليأخذوا المال من الناس، استغلوني وأنا ابني تحت الأرض"، مضيفا: "لايمكن أن يكون للمحتال ضمير أبدا، والاحتيال عبر الإنترنت على وجه الخصوص يمثل عالم موحش".وأشار إلى أن الدعم والتضامن الكبير الذي تلقته عائلته من العالم العربي، مؤكدا على أنه أثلج قلبه وزوجته وسيمة، التي لم تذق النوم منذ سقوط نجلهما في البئر.