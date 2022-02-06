شؤون فلسطينية

الغرفة التجارية بالخليل:تم الاتفاق مع مصانع الألبان على عدم رفع الأسعار حتى نهاية رمضان

الغرفة التجارية بالخليل:تم الاتفاق مع مصانع الألبان على عدم رفع الأسعار حتى نهاية رمضان
رام الله - دنيا الوطن
قالت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل انه جرى الاتفاق مع أصحاب مصانع الألبان بتحمل تكاليف ارتفاع تكلفة الإنتاج في الفترة الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك وعدم رفع أسعار المنتجات، والحفاظ على رفع سعر الحليب الخام للمزارعين من بداية شهر شباط حسب الاتفاق السابق مع المزارعين، على ان "يتم أثناء هذه الفترة مراجعة ودراسة جميع الأسعار للمنتجات مع جهات الاختصاص".

وجاء هذا الاتفاق على ضوء اجتماعات عقدتها وزارة الاقتصاد الوطني ومحافظة الخليل ووزارة الزراعة واتحاد الصناعات الغذائية،  مع مصانع الألبان "الجنيدي والجبريني" وأصحاب مزارع الأبقار المزودة بالحليب، في غرفة وصناعة محافظة الخليل، للحفاظ على الصناعة الوطنية ومراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً، وارتفاع مدخلات الإنتاج على المزارعين والمصانع.

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