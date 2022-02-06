الرئيس التونسي يحل المجلس الأعلى للقضاء

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء.واعتبر سعيد، وفق (سكاي نيوز) أن المجلس أصبح من الماضي، مؤكدًا أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس.ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة. وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.